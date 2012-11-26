В Колпино на дачном участке утром произошел пожар

С огнем боролись 10 спасателей.

Во вторник, 10 мая, в Колпинском районе произошел пожар. Пламя охватило частный деревянный дом на Вознесенском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера около 06:38. С огнем отправились бороться 10 спасателей и две единицы техники. К 07:02 пожар потушили. Огонь уничтожил домик площадью 18 "квадратов". В результате случившего никто не пострадал. На данный момент устанавливается причина возгорания.

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Фото: Piter.tv