  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Житель улицы Руставели пострадал из-за пожара на балконе
Сегодня, 17:54
139
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Житель улицы Руставели пострадал из-за пожара на балконе

0 0

Огонь охватил 1 квадратных метр.

Из квартиры на улице Руставели увезли в больницу человека после пожара. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Возгорание произошло около 14 часов в доме №30. В двухкомнатной отдельной квартире обгорел балкон. Огонь охватил всего 1 квадратный метр, однако в результате происшествия пострадал человек. С пламенем удалось справиться еще до приезда спасателей. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что мужчины получили ожоги глаз во время конфликта на Маршала Блюхера. Один из них распылил содержимое перцового баллончика, но в итоге тоже пострадал. 

Фото из архива Piter.tv

Теги: балкон, госпитализация, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии