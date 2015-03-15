Житель улицы Руставели пострадал из-за пожара на балконе

Огонь охватил 1 квадратных метр.

Из квартиры на улице Руставели увезли в больницу человека после пожара. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Возгорание произошло около 14 часов в доме №30. В двухкомнатной отдельной квартире обгорел балкон. Огонь охватил всего 1 квадратный метр, однако в результате происшествия пострадал человек. С пламенем удалось справиться еще до приезда спасателей.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что мужчины получили ожоги глаз во время конфликта на Маршала Блюхера. Один из них распылил содержимое перцового баллончика, но в итоге тоже пострадал.

Фото из архива Piter.tv