В квартирном пожаре на улице Демьяна Бедного пострадал мужчина

В двушке площадью 40 квадратных метров полыхало на площади 13 квадратных метров.

В Калининском районе произошел пожар, в котором пострадал человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на улице Демьяна Бедного, 30к1, поступила на пульт спасателей 5 октября в 03:04. В двухкомнатной квартире площадью 40 квадратных метров полыхало на площади 13 квадратных метров. Ликвидировали огонь в 03:38.

По предварительным данным, в результате травмы получил мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение. Тушили пожар 15 человек личного состава и три единицы техники. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: смертельный пожар в Калининском районе обернулся уголовным делом. Причина трагедии – взрыв аккумулятора от электротранспорта.

Фото: Piter.TV