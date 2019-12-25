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В квартирном пожаре на улице Демьяна Бедного пострадал мужчина
Сегодня, 8:31
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В квартирном пожаре на улице Демьяна Бедного пострадал мужчина

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В двушке площадью 40 квадратных метров полыхало на площади 13 квадратных метров.

В Калининском районе произошел пожар, в котором пострадал человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании на улице Демьяна Бедного, 30к1, поступила на пульт спасателей 5 октября в 03:04. В двухкомнатной квартире площадью 40 квадратных метров полыхало на площади 13 квадратных метров. Ликвидировали огонь в 03:38. 

По предварительным данным, в результате травмы получил мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение. Тушили пожар 15 человек личного состава и три единицы техники. По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: смертельный пожар в Калининском районе обернулся уголовным делом. Причина трагедии – взрыв аккумулятора от электротранспорта.

Фото: Piter.TV 

Теги: калининский район, пожар
Категории: Лента новостей, Пожар, Происшествия, Новости СПб,

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