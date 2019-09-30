В Иркутской области во время пожара погибли две 3-летние девочки

Дети находились дома одни.

Накануне днем, 29 сентября, в Иркутской области при пожаре в частном доме погибли 2 трехлетние девочки.

По факту гибели двух детей на пожаре следственные органы возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двумя лицом". Следствием установлено, что 29-летняя женщина ушла из дома и оставила без присмотра своих трехлетних дочерей.

По какой причине начался пожар, предстоит выяснить следствию.

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Фото и видео: СУ СК РФ по Иркутской области