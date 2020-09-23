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Спасатели эвакуировали пьяного мужчину из горящей квартиры на Комендантском проспекте

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Жильца доставили в полицию.

Днем 23-го сентября в жилом доме на Комендантском проспекте загорелась квартира. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как нам удалось узнать от пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, инцидент произошел на пятнадцатом этаже в доме №66, корпус 1. В однокомнатной квартире огонь охватил коридор на площади 4 кв.метров и комнату 15 кв. метров.

Спасатели эвакуировали из квартиры мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Он отказался от госпитализации и был передан в отделение полиции. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина пострадал в массовом ДТП на Васильевском острове. 

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: пожар, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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