Спасатели эвакуировали пьяного мужчину из горящей квартиры на Комендантском проспекте

Жильца доставили в полицию.

Днем 23-го сентября в жилом доме на Комендантском проспекте загорелась квартира. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как нам удалось узнать от пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, инцидент произошел на пятнадцатом этаже в доме №66, корпус 1. В однокомнатной квартире огонь охватил коридор на площади 4 кв.метров и комнату 15 кв. метров.

Спасатели эвакуировали из квартиры мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Он отказался от госпитализации и был передан в отделение полиции.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина пострадал в массовом ДТП на Васильевском острове.

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