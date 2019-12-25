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На улице Коммуны автосервис тушат 33 спасателя
Сегодня, 9:05
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На улице Коммуны автосервис тушат 33 спасателя

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С огнем борются уже 2 часа.

Спасатели тушат автосервис на улице Коммуны. Пожару присваивали ранг сложности №2. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №16 поступило 25-го октября в 07:08. Площадь возгорания составила 30 кв. метров. Постройка состоит из 2-3 этажей.

В 07:29 пожар тушили по повышенному уровню сложности, но в 08:25 понизили его до №1. Сведения о пострадавших не поступали. Также пока не сообщалось о ликвидации огня. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ДТП у станции метро "Балтийская" перекрыло две полосы движения. 

Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Теги: автосервис, пожар, спасатели
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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