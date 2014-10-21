Ночной пожар охватил частный дом в Мурино

По предварительным данным, пламя перекинулось на близлежащие строения.

В ночь на четверг, 17 апреля, вспыхнул пожар в частном доме №6 на улице Тихая в городе Мурино. Огнём охвачено около 100 квадратных метров площади здания.

По предварительным данным, пламя перекинулось на близлежащие строения. Внутри горящего дома обнаружены бытовые газовые баллоны, создающие угрозу взрыва. Для безопасности территория в радиусе 200 метров от очага возгорания была оперативно оцеплена сотрудниками экстренных служб.

Сейчас на месте происшествия активно действуют пожарные расчёты, ведутся мероприятия по ликвидации огня и предотвращению возможных последствий. Подробная информация уточняется оперативными службами.

Ранее мы сообщили о том, что масштабный пожар в ангаре на Маршала Новикова ликвидирован. пустя 12 часов, к 21:07 команда из 59-ти спасателей ликвидировала возгорание. В пресс-службе МЧС Северной столицы сообщают, что пострадавших в результате происшествия нет.

Видео: Telegram / Мурино, Девяткино, Бугры