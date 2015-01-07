Пожарные спасли от огня административное здание Апраксина двора

Информация о пострадавших не поступала.

Вечером 30 декабря на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, улица Садовая дом №28-30. По этому адресу находится Апраксин двор. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Выяснилось, что в административном здании двора горела обстановка на площади 15 квадратных метров. Спустя 23 минуты спасатели ликвидировали пожар. С огнем боролись 20 человек личного состава и четыре единицы техники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что Смольный выставит на торги 119 помещений для аренды в Апраксином дворе.

Фото: Piter.TV