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Пожарные спасли от огня административное здание Апраксина двора
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Пожарные спасли от огня административное здание Апраксина двора

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Информация о пострадавших не поступала. 

Вечером 30 декабря на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный  район, улица Садовая дом №28-30. По этому адресу находится Апраксин двор. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Выяснилось, что в административном здании двора горела обстановка на площади 15 квадратных метров. Спустя 23 минуты спасатели ликвидировали пожар. С огнем боролись 20 человек личного состава и четыре единицы техники. Информация о пострадавших не поступала. 

Ранее мы писали, что Смольный выставит на торги 119 помещений для аренды в Апраксином дворе. 

Фото: Piter.TV

Теги: апраксин двор, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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