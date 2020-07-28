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В загородном доме под Лугой при пожаре погиб мужчина
Сегодня, 8:08
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В загородном доме под Лугой при пожаре погиб мужчина

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В настоящий момент личность погибшего устанавливается.

В субботу, 9 октября, в Лужском районе Ленобласти произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Около 21:20  в пожарную часть поступила информация о возгорании в СНТ "Испытатель". Как выяснилось, горел двухэтажный дом. В пожаре погиб мужчина. На данный момент правоохранители устанавливают его личность.

Ранее на Piter.tv сообщили, что локализовали пожар в доме Чубакова на набережной Карповки.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар ленобласть, пожар под лугой, снт испытатель
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей, Происшествия,

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