В загородном доме под Лугой при пожаре погиб мужчина

В субботу, 9 октября, в Лужском районе Ленобласти произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.
Около 21:20 в пожарную часть поступила информация о возгорании в СНТ "Испытатель". Как выяснилось, горел двухэтажный дом. В пожаре погиб мужчина. На данный момент правоохранители устанавливают его личность.
Ранее на Piter.tv сообщили, что локализовали пожар в доме Чубакова на набережной Карповки.
Фото: Piter.tv
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