На набережной Обводного канала ночью горела нежилая постройка

Пламя распространилось по площади семь квадратных метров.

На набережной Обводного канала, 62, в ночь на 16 октября произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инфорамация о возгорании поступила в 22:36. С огнем отправились бороться 15 спасателей и три спецмашины.

Пламя распространилось по площади семь квадратных метров. К 22:51 здание потушили.

Никакой информации о пострадавших не поступало. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в усадьбе Демидовых при пожаре сгорело 60 "квадратов".

Фото: Piter.tv