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На набережной Обводного канала ночью горела нежилая постройка
Сегодня, 9:49
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На набережной Обводного канала ночью горела нежилая постройка

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Пламя распространилось по площади семь квадратных метров.

На набережной  Обводного канала, 62, в ночь на 16 октября произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Инфорамация о возгорании поступила в 22:36. С огнем отправились бороться 15 спасателей и три спецмашины. 

Пламя распространилось по площади семь квадратных метров. К 22:51 здание потушили. 

Никакой информации о пострадавших не поступало. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в усадьбе Демидовых при пожаре сгорело 60 "квадратов".

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, обводный канал, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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