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Видео: на юге ЗСД сгорела кабина грузовика

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От грузовика шел черный дым.

Спасатели потушили горящий грузовик на ЗСД в районе Путиловской набережной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре на скоростной трассе поступило 15 апреля в 15:48. Спустя 20 минут автомобиль марки "Шакман" потушили, кабина выгорела. 

Сведения о пострадавших не поступали. 

Ранее Piter.TV показал, как пожар разрушал здания "Невской мануфактуры". Окончательно со стихией удалось справиться только сегодня, через 4 дня после начала пожара. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: грузовик, зсд, кабина, пожар
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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