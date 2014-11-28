Видео: на юге ЗСД сгорела кабина грузовика

От грузовика шел черный дым.

Спасатели потушили горящий грузовик на ЗСД в районе Путиловской набережной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре на скоростной трассе поступило 15 апреля в 15:48. Спустя 20 минут автомобиль марки "Шакман" потушили, кабина выгорела.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Piter.TV показал, как пожар разрушал здания "Невской мануфактуры". Окончательно со стихией удалось справиться только сегодня, через 4 дня после начала пожара.

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