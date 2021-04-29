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Пожарные тушили чердак и перекрытия на Запорожской улице
Сегодня, 10:56
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Пожарные тушили чердак и перекрытия на Запорожской улице

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В результате случившегося никто не пострадал.

Накануне, 22 августа, в Невском районе произошел пожар. На Запорожской улице, 27, вспыхнул чердак. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 20:35. Тушить пламя отправились 10 спасателей и две спецмашины. На месте ЧП они увидели, что огонь распространился по площади восемь квадратных метров. 

Спустя 30 минут возгорание локализовали. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: около Кудрово столкнулись автобус и иномарка.

Фото: Piter.tv 

Теги: запорожская улица, мчс, спасатели, тушили чердак
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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