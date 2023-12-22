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На улице Калинина ночью в понедельник полыхало здание
Сегодня, 9:09
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На улице Калинина ночью в понедельник полыхало здание

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Пламя охватило 20 "квадратов".

В Кировском районе ночью в понедельник, 26 февраля, произошел пожар. На улице Калинина в доме № 50А вспыхнуло помещение. Об этом сообщили  в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:02.  На первом этаже здания пламя распространилось по площади 20 квадратных метров.

На место случившегося прибыли 23 спасателя и пять спецмашин. Они боролись с огнем более часа. В 03:06 пожар потушили.  

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что во время пожара в Подъездном переулке пострадал мужчина.

Фото: Piter.tv

Теги: горело здание, мчс, улица калинина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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