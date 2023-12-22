На улице Калинина ночью в понедельник полыхало здание

Пламя охватило 20 "квадратов".

В Кировском районе ночью в понедельник, 26 февраля, произошел пожар. На улице Калинина в доме № 50А вспыхнуло помещение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:02. На первом этаже здания пламя распространилось по площади 20 квадратных метров.

На место случившегося прибыли 23 спасателя и пять спецмашин. Они боролись с огнем более часа. В 03:06 пожар потушили.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что во время пожара в Подъездном переулке пострадал мужчина.

Фото: Piter.tv