На улице Чайковского в Петербурге загорелся чердак

Здание находится на капитальном ремонте.

Вечером в центре Петербурга произошел пожар в здании XIX века — особняке Ламздорфа. Подробности инцидента сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре по адресу улица Чайковского, 9 поступила 22 апреля в 21:15. На чердаке в 2-этажном капитально-ремонтируемом здании произошло возгорание на площади 16 кв.метров. В 21:53 огонь ликвидировали.

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекли 35 человек личного состава и 7 единиц техники.

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