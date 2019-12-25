Правоохранители задержали подозреваемого в поджоге иномарок в Красносельском районе

Злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения.

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге двух автомобилей в Красносельском района. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент на Красносельском шоссе у дома №54 произошел ночью 17-го апреля. Сообщение о возгорании двух авто поступило в полицию около 01:30. Загоревшиеся "Мазда" и "Шевроле" принадлежат местным жителям. В результате пожара никто не пострадал.

Камеры видеонаблюдения засняли злоумышленников, которые умышленно подожгли иномарки. Они передвигались на "БМВ". По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Умышленное повреждение или уничтожение имущества".

По подозрению в преступлении был задержан 41-летний мужчин, его мотив устанавливается. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Piter.TV опубликовал видео, на котором полицейские задержали угонщика иномарки.

Фото: pixabay.com