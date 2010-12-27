На ТЭЦ во Владивостоке произошел пожар

В сети опубликованы кадры с места ЧП.

Накануне, 28 августа, на ТЭЦ-2 во Владивостоке произошел пожар.

Сообщается, что на ТЭЦ горело открытым пламенем оборудование на площади 30 квадратных метров. Перед возгоранием местные жители услышали сильный хлопок, а после увидели огромный столб черного дыма. По предварительным данным взорвался трансформатор.

Пожар удалось локализовать и потушить меньше, чем за час. Погибших и пострадавших нет.

Накануне во время пожара на предприятии в Нижнем Новгороде погибли 2 рабочих, еще один в больнице.

Фото: ВК, Владивосток