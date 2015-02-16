Видео: рядом с АЗС на Таллинском шоссе горели покрышки и поддоны

Крупный пожар произошел в понедельник днем, 14 июня. В Красносельском районе горели покрышки вблизи цистерны с газом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
В диспетчерскую службу запрос поступил в 14:22. Локализовать пожар площадью 100 "квадратов" прибыли 30 спасателей на 7 спецмашинах.
Информация о пострадавших не поступала. В сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" свидетели пишут, что пламя потушили. Выясняются подробности произошедшего.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в отеле "Европa", где проживает сборная Словакии, постояльцев эвакуировали из-за возгорания холодильников.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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