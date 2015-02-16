Видео: рядом с АЗС на Таллинском шоссе горели покрышки и поддоны

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Пожар тушили 30 спасателей и семь спецмашин.

Крупный пожар произошел в понедельник днем, 14 июня. В Красносельском районе горели покрышки вблизи цистерны с газом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

В диспетчерскую службу запрос поступил в 14:22. Локализовать пожар площадью 100 "квадратов" прибыли 30 спасателей на 7 спецмашинах.

Информация о пострадавших не поступала. В сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" свидетели пишут, что пламя потушили. Выясняются подробности произошедшего.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в отеле "Европa", где проживает сборная Словакии, постояльцев эвакуировали из-за возгорания холодильников.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург