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Видео: соседка сверху пыталась помочь спасателям потушить пожар на Светлановском

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Насколько это было эффективно ― остается под вопросом.

Днем 13 апреля в жилом доме на Светлановском проспекте произошел пожар. Соседи также приняли участие в тушении огня. Видео с места событий поделился мобильный корреспондент Piter.TV. 

Сообщение о пожаре в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" появилось в третьем часу. Инцидент произошел в доме №38.

Несмотря на то, что на место прибыли пожарные расчеты, помочь спасателям также решили соседи сверху. На кадрах видно: как женщина выливает воду из ведра.

По словам очевидцев, обошлось без пострадавших. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что огонь в Чернобыле достиг хранилищ с радиоактивными отходами. 

Видео: Piter.TV 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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