Видео: соседка сверху пыталась помочь спасателям потушить пожар на Светлановском

Насколько это было эффективно ― остается под вопросом.

Днем 13 апреля в жилом доме на Светлановском проспекте произошел пожар. Соседи также приняли участие в тушении огня. Видео с места событий поделился мобильный корреспондент Piter.TV.

Сообщение о пожаре в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" появилось в третьем часу. Инцидент произошел в доме №38.

Несмотря на то, что на место прибыли пожарные расчеты, помочь спасателям также решили соседи сверху. На кадрах видно: как женщина выливает воду из ведра.

По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что огонь в Чернобыле достиг хранилищ с радиоактивными отходами.

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"