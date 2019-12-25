В ангаре на Софийской улице горел тягач

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Днем 8-го апреля на производственно-складском ангаре на Софийской улице произошел пожар. Происшествию присвоили ранг №1-БИС. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре на Софийской, 96 поступило в 11:57. В огне оказался автомобиль-тягач на площади 10 кв. метров. Он находился в бетонном ангаре размером 30 на 100 метров.

На данный момент пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали.

МЧС предупреждает петербуржцев о резком усилении ветра. Порывы усилятся в 14-17 часов.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по СПб