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В ангаре на Софийской улице горел тягач
Сегодня, 12:10
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В ангаре на Софийской улице горел тягач

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Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Днем 8-го апреля на производственно-складском ангаре на Софийской улице произошел пожар. Происшествию присвоили ранг №1-БИС. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. 

Сообщение о пожаре на Софийской, 96 поступило в 11:57. В огне оказался автомобиль-тягач на площади 10 кв. метров. Он находился в бетонном ангаре размером 30 на 100 метров. 

На данный момент пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали. 

МЧС предупреждает петербуржцев о резком усилении ветра. Порывы усилятся в 14-17 часов. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по СПб 

Теги: ангар, пожар, складское помещение, тягач
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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