На Садовой улице загорелось складское помещение

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Центральном районе утром 17 февраля произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу: Садовая улица, дом 28-30, корпус 27, поступило на пульт спасателей в 10:16. В четырехэтажном складском здании размером 8х15 метров с двухэтажной пристройкой тлели перекрытия между первым и вторым этажами на площади 3 "квадрата". Огонь локализовали к 10:31, ликвидировали – в 11:35.

По предварительным данным, никто не пострадал. Тушили пожар 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Все обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее на Piter.TV: в МЧС показали кадры пожарных учений на "Дунайской" в Петербурге.

Фото: Piter.TV