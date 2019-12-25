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На Садовой улице загорелось складское помещение
Сегодня, 11:58
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На Садовой улице загорелось складское помещение

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По предварительным данным, никто не пострадал.

В Центральном районе утром 17 февраля произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу: Садовая улица, дом 28-30, корпус 27, поступило на пульт спасателей в 10:16. В четырехэтажном складском здании размером 8х15 метров с двухэтажной пристройкой тлели перекрытия между первым и вторым этажами на площади 3 "квадрата". Огонь локализовали к 10:31, ликвидировали – в 11:35. 

По предварительным данным, никто не пострадал. Тушили пожар 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Все обстоятельства случившегося уточняются. 

Ранее на Piter.TV: в МЧС показали кадры пожарных учений на "Дунайской" в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, садовая улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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