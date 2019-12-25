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В производственном здании в Адмиралтейском районе три часа тушили пожар
Сегодня, 9:21
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В производственном здании в Адмиралтейском районе три часа тушили пожар

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В здании горели перекрытия, а также два бытовки.

Ночью спасатели тушили серьезный пожар в Адмиралтейском районе. Происшествию присвоили ранг №1-БИС. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Возгорание произошло в 02:32 7-го апреля в производственном здании на Перевозной улице, 1. В здании размером 50 на 100 метров горели перекрытия, огонь охватил 10 кв. метров. Кроме того, выгорели две бытовки, площадь каждой из которых составляет 15 кв. метров. 

Пожар ликвидировали в 05:47. Сведения о пострадавших не поступали. С огнем боролись 44 человек личного состава МЧС и 11 единиц техники. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мигрант порезал соотечественника возле ресторана  на Заячьем острове. Подозреваемого уже задержали. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 

Теги: пожар, производственное здание, происшествие
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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