В производственном здании в Адмиралтейском районе три часа тушили пожар

В здании горели перекрытия, а также два бытовки.

Ночью спасатели тушили серьезный пожар в Адмиралтейском районе. Происшествию присвоили ранг №1-БИС. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Возгорание произошло в 02:32 7-го апреля в производственном здании на Перевозной улице, 1. В здании размером 50 на 100 метров горели перекрытия, огонь охватил 10 кв. метров. Кроме того, выгорели две бытовки, площадь каждой из которых составляет 15 кв. метров.

Пожар ликвидировали в 05:47. Сведения о пострадавших не поступали. С огнем боролись 44 человек личного состава МЧС и 11 единиц техники.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мигрант порезал соотечественника возле ресторана на Заячьем острове. Подозреваемого уже задержали.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу