При пожаре на Наличной эвакуировали 15 жителей

Есть информация о пострадавшем. Он находится в больнице.

В ночь на 31 декабря в Петербурге полыхала квартира. Пожар произошел на Наличной улице, 40/1. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В двухкомнатной квартире площадью 45 квадратных метров вспыхнула обстановка. Информация о возгорании поступила диспетчеру в 01:53.

Спасать жильцов отправились 23 пожарных и пять спецмашин. Они эвакуировали 15 человек.

Во время возгорания пострадал один житель. Он находится в больнице. Пламя потушили. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Непокоренных сгорел склад.

Фото: Piter.tv