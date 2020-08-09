При пожаре на Наличной эвакуировали 15 жителей

В ночь на 31 декабря в Петербурге полыхала квартира. Пожар произошел на Наличной улице, 40/1. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В двухкомнатной квартире площадью 45 квадратных метров вспыхнула обстановка. Информация о возгорании поступила диспетчеру в 01:53.
Спасать жильцов отправились 23 пожарных и пять спецмашин. Они эвакуировали 15 человек.
Во время возгорания пострадал один житель. Он находится в больнице. Пламя потушили. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: на проспекте Непокоренных сгорел склад.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все