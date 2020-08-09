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При пожаре на Наличной эвакуировали 15 жителей
Сегодня, 8:05
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При пожаре на Наличной эвакуировали 15 жителей

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Есть информация о пострадавшем. Он находится в больнице.

В ночь на 31 декабря в Петербурге полыхала квартира. Пожар произошел на Наличной улице, 40/1. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

В двухкомнатной квартире площадью 45 квадратных метров вспыхнула обстановка. Информация о возгорании поступила диспетчеру в 01:53. 

Спасать жильцов отправились 23 пожарных и пять спецмашин. Они эвакуировали 15 человек. 

Во время возгорания пострадал один житель. Он находится в больнице. Пламя потушили. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Непокоренных сгорел склад.

Фото: Piter.tv

 

Теги: васильевский остров, горела квартира, мчс, пожар на наличной, пострадал человек, эвакуировали людей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия,

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