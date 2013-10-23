На проспекте Непокоренных сгорел склад

Горение удалось ликвидировать. В результате ЧП никто не пострадал.

На проспекте Непокоренных сгорел целый склад, где хранили теплые полы. Об этом сообщили на портале "АиФ Петербург".

Пожар произошел накануне, 29 декабря. Тушили здание 30 спасателей. Они работали четыре часа. Огонь распространился по площади 150 "квадратов".

Горение удалось ликвидировать. В результате ЧП никто не пострадал, сотрудники вовремя покинули рабочее место.

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Фото: Pxhere