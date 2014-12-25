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Спасатели потушили пожар в складском помещении на Московском шоссе
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Спасатели потушили пожар в складском помещении на Московском шоссе

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На локализацию пламени потребовалось около 40 минут.

Спасатели боролись с огнем на складе на Московском шоссе ночью 2-го ноября. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №25 поступило в 00:34. В 1-2-этажном здании загорелась обстановка на площади 70 квадратов. В 01:14 огонь удалось локализовать. Сведения о пострадавших не поступали. 

В борьбе со стихией участвовали 25 сотрудников МЧС и 5 единиц техники.

Накануне в Московском районе прорвало трубу. В зоне разлива оказались десятки автомобилей. 

Фото из архива ГУ МЧС по СПб

Теги: пожар, склад
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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