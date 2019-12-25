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Ночью на улице Металлургов пожарные тушили коммуналку
Сегодня, 9:22
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Ночью на улице Металлургов пожарные тушили коммуналку

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В результате пожара никто не пострадал.

В ночь на воскресенье, 14 ноября, в Колпинском районе Петербурга произошел серьезный пожар. Об этом сообщили свидетели в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Информация о возгорании в коммунальной квартире дома № 4 по улице Металлургов поступила в диспетчерскую МЧС около 00:47. Тушить пламя отправилис 20 пожарных на четырех единицах спецтехники. Выяснилось, что в квартире горела комната площадью 20 квадратных метров. 

Огонь потушили к 02:09. В результате случившегося никто не пострадал.

Сегодня в Петербурге сотрудники МЧС ликвидировали еще два пожара. Так, пожарные локализовали пламя на Ижорском заводе и в доме Басевича.

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: горит коммунальная квартира, мчс, пожар на металлургов, пожарные
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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ezmenisov
Сегодня 9:42

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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Плюс
0
Минус
ezmenisov
Сегодня 9:41

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
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