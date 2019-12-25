Ночью на улице Металлургов пожарные тушили коммуналку

В результате пожара никто не пострадал.

В ночь на воскресенье, 14 ноября, в Колпинском районе Петербурга произошел серьезный пожар. Об этом сообщили свидетели в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Информация о возгорании в коммунальной квартире дома № 4 по улице Металлургов поступила в диспетчерскую МЧС около 00:47. Тушить пламя отправилис 20 пожарных на четырех единицах спецтехники. Выяснилось, что в квартире горела комната площадью 20 квадратных метров.

Огонь потушили к 02:09. В результате случившегося никто не пострадал.

Сегодня в Петербурге сотрудники МЧС ликвидировали еще два пожара. Так, пожарные локализовали пламя на Ижорском заводе и в доме Басевича.

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург