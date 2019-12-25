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На Лиговском тушили пожар в перекрытиях дома
Сегодня, 16:21
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На Лиговском тушили пожар в перекрытиях дома

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От огня пострадали 3 кв. метра.

Днем 20-го июля на Лиговском проспекте произошел пожар в перекрытиях дома. Огонь уже ликвидировали, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Инцидент произошел в доме №113. Площадь тления составила 3 кв. метра. Через час после поступления сообщения пожар потушили. 

К ликвидации огня привлекли 3 единицы техники и 15 человек личного состава. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пожарные тушили огонь в квартире на проспекте Энгельса. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Артур Лукин

Теги: перекрытия, пожар, тление
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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