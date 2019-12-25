На Лиговском тушили пожар в перекрытиях дома

От огня пострадали 3 кв. метра.

Днем 20-го июля на Лиговском проспекте произошел пожар в перекрытиях дома. Огонь уже ликвидировали, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Инцидент произошел в доме №113. Площадь тления составила 3 кв. метра. Через час после поступления сообщения пожар потушили.

К ликвидации огня привлекли 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пожарные тушили огонь в квартире на проспекте Энгельса.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Артур Лукин