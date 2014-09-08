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При пожаре на Ленинском проспекте пострадала женщина
Сегодня, 8:06
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При пожаре на Ленинском проспекте пострадала женщина

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В однокомнатной квартире полыхала обстановка на площади 12 "квадратов".

В Красносельском районе днем 30 декабря произошел пожар, в результате которого пострадала женщина. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании на Ленинском проспекте, 96к1, поступила на пульт спасателей вчера в 16:02. В однокомнатной квартире полыхала обстановка на площади 12 "квадратов". Огонь потушили к 16:36. 

Есть пострадавшая, ее госпитализировали в городскую больницу. Ликвидировали пожар 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. 

Все обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее на Piter.TV: на территории храма на Ольховой улице горели бытовки. 

Фото: Piter.TV

Теги: ленинский проспект, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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