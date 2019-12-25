Спасатели борются с масштабным пожаром на лакокрасочном заводе в Волосовском районе

Информации о пострадавших пока не поступало.

В среду, 28 октября, в поселке Буяницы Волосовского района произошел пожар на лакокрасочном заводе. На локализацию огня потребовалось три часа, сообщила пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас".

Сообщение о возгорании поступило в 10:05. Площадь возгорания составила почти 3 тыс. кв. метров. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели емкости с растворителем в 4-х ангарах. Для борьбы с огнем привлекли 60 человек личного состава и 23 единицы техники. Также на место выехал начальника ГУ МЧС по области Евгений Дейнека.

Огонь локализовали в 13:06, однако борьба с ним продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сеть гипермаркетов "Лента" открыла распределительный центр в Тосненском районе Ленобласти.

Фото: ГКУ "Леноблпожспас"