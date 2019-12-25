На улице Кораблестроителей полыхал балкон

Пламя локализовали за 23 минуты.

На Васильевском острове сегодня, 1 мая, в жилом доме произошел пожар. В квартире на улице Кораблестроителей, 37 , корпус 4, вспыхнул балкон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Огонь распространился по площади два квадратных метра. Пожар отправились тушить 10 спасателей и две единицы техники. Пламя локализовали за 23 минуты. К 15:35 пожарные покинули квартиру.

Информация о пострадавших уточняется. Устанавливается причина пожара.

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Фото: Piter.tv