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На улице Кораблестроителей полыхал балкон
Сегодня, 16:23
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На улице Кораблестроителей полыхал балкон

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Пламя локализовали за 23 минуты.

На Васильевском острове сегодня, 1 мая, в жилом доме произошел пожар. В квартире на улице Кораблестроителей, 37 , корпус 4, вспыхнул балкон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Огонь распространился по площади два квадратных метра. Пожар отправились тушить 10 спасателей и две единицы техники. Пламя локализовали за 23 минуты. К 15:35 пожарные покинули квартиру. 

Информация о пострадавших уточняется. Устанавливается причина пожара. 

Ранее на Piter.tv: на проспекте Художников полицейские задержали мигранта с 300 пакетами наркотиков.

Фото: Piter.tv

 

Теги: васильевский остров, горит балкон, мчс, спасатели, улица кораблестроителей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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