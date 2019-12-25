На проспекте Художников полицейские задержали мигранта с 300 пакетами наркотиков

У мужчины обнаружили около 500 граммов запрещенного вещества.

В Выборгском районе в субботу, 30 апреля, сотрудники полиции проверили квартиру мигранта, которая находится на проспекте Художников. В ней стражи порядка обнаружили 300 пакетиков с неизвестным веществом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Экспертиза показала, что в доме иностранца хранилось 500 граммов наркотиков. Подозреваемого задержали. На него составили административный протокол. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv