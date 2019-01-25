В трехкомнатной квартире на Композиторов горели пять "квадратов"

Огонь распространился по площади пять "квадратов".

Сегодня, 10 декабря, Выборгском районе Петербурга произошел второй за день квартирный пожар. На улице Композиторов, 10, вспыхнула трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Огонь распространился по площади пять "квадратов". Бороться с пожаром отправились 15 спасателей и три спецмашины. Они справились за 20 минут.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Смольной набережной произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

Фото: Pxhere