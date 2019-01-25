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В трехкомнатной квартире на Композиторов горели пять "квадратов"
Сегодня, 18:45
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В трехкомнатной квартире на Композиторов горели пять "квадратов"

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Огонь распространился по площади пять "квадратов".

Сегодня, 10 декабря, Выборгском районе Петербурга произошел второй за день квартирный пожар. На улице Композиторов, 10, вспыхнула трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Огонь распространился по площади пять "квадратов". Бороться с пожаром отправились 15 спасателей и три спецмашины. Они справились за 20 минут. 

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Смольной набережной произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

Фото: Pxhere

Теги: мчс, пожар в квартире, спасатели, улица композиторов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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