Спасатели тушили ночью склад на Киевской

В ночь с 12 на 13 апреля в Московском районе загорелся склад. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Пожар произошел на Киевской улице, 5, литера А в первом часу ночи. Размер объекта составляет 24 на 140 метров. Из них обгорела площадь в 30 квадратных метров. Пожар ликвидировали за час.
По сообщению МЧС, сведения о пострадавших уточняются. Это может означать, что пострадавшие все же есть.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что погибшему на "Невской мануфактуре" сотруднику МЧС посвятили мемориальную доску.
Фото: из архива ГУ МЧС по СПб
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