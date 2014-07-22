Спасатели тушили ночью склад на Киевской

К ликвидации огня привлекли 20 полицейских.

В ночь с 12 на 13 апреля в Московском районе загорелся склад. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Пожар произошел на Киевской улице, 5, литера А в первом часу ночи. Размер объекта составляет 24 на 140 метров. Из них обгорела площадь в 30 квадратных метров. Пожар ликвидировали за час.

По сообщению МЧС, сведения о пострадавших уточняются. Это может означать, что пострадавшие все же есть.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что погибшему на "Невской мануфактуре" сотруднику МЧС посвятили мемориальную доску.

Фото: из архива ГУ МЧС по СПб