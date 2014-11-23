Погибшему на "Невской мануфактуре" сотруднику МЧС посвятили мемориальную доску

Ее повесили на фасаде школы, в которой учился Илья Белецкий.

На фасаде школы №174 в Центральном районе открыли мемориальную доску в память о пожарном Илье Белецком. Он погиб год назад во время пожара на "Невской мануфактуре".

Командир отделения 64-й пожарно-спасательной части Илья Белецкий исполнял свой служебный долг. Двое коллег получили тяжелейшие ожоги. Все трое были награждены Орденом Мужества.

В годовщину со дня трагедии.была открыта мемориальная доска. В школе №174 учился Белецкий. Теперь учебное заведение носит имя погибшего спасателя. На мероприятии присутствовали родственники погибшего сотрудника МЧС, его школьные учителя, коллеги. Ученики школы подарили семье Илье Белецкого его портрет.

Посмотреть хронику пожара на "Невской мануфактуре" можно здесь.

Видео и фото: ГУ МЧС по СПб