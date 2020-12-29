Из дома на Искровском проспекте эвакуировали 15 человек из-за пожара

Жительница квартиры отравилась угарным газом.

Днем 25-го января в жилом доме №4 на Искровском проспекте произошел пожар. Из горящей квартиры эвакуировали 56-летнюю женщину, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило в 16:04. Пожару присвоили ранг №1. Возгорание случилось на шестом этаже в десятиэтажном доме. Пламя охватило кухню на площади 4 кв. метра.

С выжележащих этажей эвакуировали 15 человек, а из квартиры одного человека. Женщину госпитализировали в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе с отравление угарным газом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры на Московском шоссе пять кошек.

Видео и фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"