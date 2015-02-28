В производственном здании на Цветочной улице обгорела крыша

Огонь обхватил 100 "квадратов".

На ликвидацию пожара на Цветочной улице в Московском районе потребовалось 4 часа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №18 поступило в 11:06. Пламя удалось потушить только в 15:23. Возгорание произошло в производственном здании размером 40 на 50 метров. Огонь обхватил территорию площадью 100 кв. метров.

Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали 23 сотрудника МЧС.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что после пожара в магазине "Окей" в Озерках никто не пострадал.

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