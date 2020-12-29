На Академика Павлова произошел пожар в офисном здании

Площадь возгорания устанавливается, с огнем пока не справились.

Днем 12-го января в Петроградском районе произошел пожар в административно-бытовом здании. ЧС присвоили повышенный ранг №2, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

По информации очевидцев, речь идет о здании на улице Академика Павлова, 14/2. Там располагается офис. Из помещения валил дым. На данный момент спасатели проводят разведку. О ликвидации огня пока не сообщалось.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что после гибели двух людей в пожаре на Чудновского организовали доследственную проверку. Женщина и 8-летний ребенок скончались в машине "скорой помощи" после эвакуации из горящего помещения.

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