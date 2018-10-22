На Синопской набережной вспыхнуло здание

Сегодня, 18 июня, на Синопской набережной загорелся неустановленный объект. Очевидцы информируют, что вспыхнуло заброшенное здание. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Темные клубы дыма снял свидетель случившегося. Пожар виден на расстоянии нескольких километров. Подробности уточняются.
Крыша старого заброшенного здания, место кому-то понравилось, видимо.
Павел Степанов, очевидец
Ранее на Piter.tv: в Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности 19 июня.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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