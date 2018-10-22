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На Синопской набережной вспыхнуло здание

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По словам очевидцев, горит заброшенный объект.

Сегодня, 18 июня, на Синопской набережной загорелся неустановленный объект. Очевидцы информируют, что вспыхнуло  заброшенное здание. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Темные клубы дыма снял свидетель случившегося. Пожар виден на расстоянии нескольких километров. Подробности уточняются.

Крыша старого заброшенного здания, место кому-то понравилось, видимо.

Павел Степанов, очевидец

Ранее на Piter.tv: в Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности 19 июня.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

Теги: горит заброшенное здание, мчс, пожар на синопской набережной, пожврные
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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