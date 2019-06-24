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Пожар вспыхнул у станции метро "Проспект Просвещения"
Сегодня, 12:58
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Пожар вспыхнул у станции метро "Проспект Просвещения"

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Через 20 минут, в 10:38, пожар удалось локализовать, а в 11:25 — полностью ликвидировать.

Неэксплуатируемое здание размером 15х20 м загорелось этим утром на проспекте Просвещения, 22, корпус 2. На место происшествия оперативно прибыли петербургские спасатели, информирует ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Через 20 минут, в 10:38, пожар удалось локализовать, а в 11:25 — полностью ликвидировать.

Для тушения пожара было задействовано от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что в  ресторане "Явмясо" на улице Кржижановского произошел пожар. Эвакуировали 50 человек.

Фото: Telegram / МЧС Санкт-Петербурга

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Картина дня,

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