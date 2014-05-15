Видео: в Янино произошел пожар на территории МПБО-2

Местные жители пожаловались на запах гари.

Ночью 2 июня в Янино произошел пожар на территории МПБО-2. Местные жители пожаловались на неприятный запах, который появился в четвертом часу утра.

Очевидцы поделились кадрами с пожара. Официальной информации от ГУ МЧС по Ленобласти не поступало. На данный момент огня не видно, на месте остался тлеющий мусор.

Звонили по номеру 112, сказали свалка горела с 23 часов! В 9 утра ещё тушили! Пол дня горели отходы! Ужас. Жалко людей, особенно детей! написала Лилия в группе "Наше Янино" в "ВКонтакте".

Ранее Piter.tv сообщил о том, что СПб ГУП "Завод МПБО-2" выплатило более 10 млн рублей недоимки по плате за негативное воздействие на окружающую среду. После пожара 3-го октября 2020-го года в отношении организации Росприроднадзор возбудил дело об административном правонарушении за нарушение требований при обращении с отходами. Позже завод купил "Невский экологический оператор".

Видео и фото: ВКонтакте / Зеленый фронт, Наше Янино