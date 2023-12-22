На улице Демьяна Бедного во время пожара пострадал мужчина

Пожар произошел ночью. Пламя распространилось по площади 12 "квадратов".

Сегодня ночью, 7 марта, в Калининском районе произошел пожар. На улице Демьяна Бедного в доме № 10, корпус 1, загорелась квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:30. Выяснилось, что в "двушке" полыхала комната. Огонь охватил обстановку на площади 12 "квадратов".

Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Они потушили пламя к 01:14.

Известно, что во время пожара пострадал мужчина. Его доставили в больницу.

Ранее мы писали, что утром в Приморском районе горел гараж.

Фото: Piter.tv