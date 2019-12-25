В пожаре на Большой Пороховской погиб мужчина

Также обгорела кухня.

Днем 8-го июня в результате пожара в Красногвардейском районе погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре на Большой Пороховской, 41 поступило в 16:15. На втором этаже в однокомнатной квартире произошло возгорание на кухне на площади 6 кв.метров. Там же обнаружили погибшего мужчину. С третьего этажа спасли женщину, ее осматривают медики.

На минувших выходных на "хлебном" производстве в Петербурге загорелась конвеерная лента. Эвакуировано более 100 человек.

Фото: Piter.TV