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В пожаре на Большой Пороховской погиб мужчина
Сегодня, 17:20
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nadezhda_sib

В пожаре на Большой Пороховской погиб мужчина

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Также обгорела кухня.

Днем 8-го июня в результате пожара в Красногвардейском районе погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре на Большой Пороховской, 41 поступило в 16:15. На втором этаже в однокомнатной квартире произошло возгорание на кухне на площади 6 кв.метров. Там же обнаружили погибшего мужчину. С третьего этажа спасли женщину, ее осматривают медики. 

На минувших выходных на "хлебном" производстве в Петербурге загорелась конвеерная лента. Эвакуировано более 100 человек. 

Фото: Piter.TV 

 

Теги: мчс, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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