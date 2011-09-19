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В Металлострое ночью сгорел ларек
Сегодня, 10:43
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В Металлострое ночью сгорел ларек

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На место случившегося прибыли две единицы техники и 10 человек личного состава.

В Колпинском районе сегодня, 6 августа, произошел пожар. В поселке Металлострой загорелся ларек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 3:54. В торговом ларьке, размером 4х4 метра, происходило горение по всей площади. 

На место случившегося прибыли две единицы техники и 10 человек личного состава. В 4:23 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.         

Ранее мы писали, что на Московском шоссе ночью сгорели два автомобиля.

Фото: Piter.tv              
 

Теги: металлострой, мчс, пожар в колпино, сгорел ларек
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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