На Гатчинском шоссе ночью горело бесхозное здание

Пламя тушили почти три часа.

В ночь на понедельник, 16 мая, в Красносельском районе произошел пожар. На Гатчинском шоссе, 54, загорелась постройка площадью 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера около 3:30. Огонь отправились тушить 15 спасателей и три единицы техники. Только к 6:16 огонь локализовали. .

По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал. Устанавливается очаг возгорания.

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Фото: Piter.tv