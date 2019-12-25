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На Гатчинском шоссе ночью горело бесхозное здание
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На Гатчинском шоссе ночью горело бесхозное здание

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Пламя тушили почти три часа.

В ночь на понедельник, 16 мая, в Красносельском районе произошел пожар. На Гатчинском шоссе, 54, загорелась постройка площадью 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера около 3:30. Огонь отправились тушить 15 спасателей и три единицы техники. Только к 6:16 огонь локализовали. . 

По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал. Устанавливается очаг возгорания. 

Ранее на Piter.tv: автомобиль Acura полыхал на Витебском проспекте.

Фото: Piter.tv

 

Теги: гатчинское шоссе, горел дом, мчс, пожар, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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