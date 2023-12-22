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На Дунайском проспекте ночью горела однокомнатная квартира
Сегодня, 9:11
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На Дунайском проспекте ночью горела однокомнатная квартира

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Пламя охватило 20 "квадратов".

Сегодня, 22 марта, во Фрунзенском районе произошел пожар. На Дунайском проспекте в доме № 40 загорелась однокомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 03:24. К этому часу огонь распространился по площади 20 "квадратов".

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. В 03:59 пожар ликвидировали. 

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что в ночном ДТП на КАД погибли два пассажира Chevrolet.

Фото: Piter.tv

Теги: горела однушка, дом 40, дунайский проспект, мчс, пожар в квартире
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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