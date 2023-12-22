На Дунайском проспекте ночью горела однокомнатная квартира

Пламя охватило 20 "квадратов".

Сегодня, 22 марта, во Фрунзенском районе произошел пожар. На Дунайском проспекте в доме № 40 загорелась однокомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 03:24. К этому часу огонь распространился по площади 20 "квадратов".

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. В 03:59 пожар ликвидировали.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv