На Дунайском проспекте ночью горела однокомнатная квартира

Сегодня, 22 марта, во Фрунзенском районе произошел пожар. На Дунайском проспекте в доме № 40 загорелась однокомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 03:24. К этому часу огонь распространился по площади 20 "квадратов".
На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. В 03:59 пожар ликвидировали.
По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что в ночном ДТП на КАД погибли два пассажира Chevrolet.
Фото: Piter.tv
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