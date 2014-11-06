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В Кронштадте завели уголовное дело после поджога иномарки

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В результате пожара было возбуждено уголовное дело по ч.2 по ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). 

В пятницу, 30 апреля, в 3:55 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании автомобиля в городе Кронштадт у дома №25 по улице Карла Маркса. Об этом в субботу, 1 мая, Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

На месте происшествия было установлено, что припаркованный автомобиль 32-летней хозяйки Volkswagen Polo охватило пламенем по неустановленной причине. Из-за огня частично оплавились внешние детали кузовов Skoda Octavia и Volkswagen Polo. 

Спустя некоторое время пожар удалось ликвидировать. К его ликвидации были привлечены девять сотрудников личного состава и шесть единиц техники. 

В результате пожара было возбуждено уголовное дело по ч.2 по ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). 

Ранее мы писали, что в Кировском районе ночью произошёл пожар на шиномонтажке. 

Видео: Piter.tv 



 

Теги: автомобильный поджог, кронштадт
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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