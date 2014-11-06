В Кронштадте завели уголовное дело после поджога иномарки

В результате пожара было возбуждено уголовное дело по ч.2 по ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

В пятницу, 30 апреля, в 3:55 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании автомобиля в городе Кронштадт у дома №25 по улице Карла Маркса. Об этом в субботу, 1 мая, Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На месте происшествия было установлено, что припаркованный автомобиль 32-летней хозяйки Volkswagen Polo охватило пламенем по неустановленной причине. Из-за огня частично оплавились внешние детали кузовов Skoda Octavia и Volkswagen Polo.

Спустя некоторое время пожар удалось ликвидировать. К его ликвидации были привлечены девять сотрудников личного состава и шесть единиц техники.

В результате пожара было возбуждено уголовное дело по ч.2 по ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Ранее мы писали, что в Кировском районе ночью произошёл пожар на шиномонтажке.

Видео: Piter.tv





