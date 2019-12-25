  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Курортном районе в посёлке Белоостров загорелся частный дом
Сегодня, 19:58
140
kraratau27

В Курортном районе в посёлке Белоостров загорелся частный дом

0 0

Сведения о пострадавших не поступали.

В Курортном районе в посёлке Белоостров загорелся частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу вечером 25 апреля.

В 17:57 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре дома на Биржевой улице, недалеко от станции "Белоостров". На место происшествия прибыло девять сотрудников личного состава, а также были задействованы две единицы спецтехники. 

Сведения о пострадавших не поступали. На данный момент выясняются детали происшествия. 

Ранее мы писали, что на Крестовском острове тушили элитный особняк. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: курортный район, пожар
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии