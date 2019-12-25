Сведения о пострадавших не поступали.

В Курортном районе в посёлке Белоостров загорелся частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу вечером 25 апреля.

В 17:57 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре дома на Биржевой улице, недалеко от станции "Белоостров". На место происшествия прибыло девять сотрудников личного состава, а также были задействованы две единицы спецтехники.

Сведения о пострадавших не поступали. На данный момент выясняются детали происшествия.

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