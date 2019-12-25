Поздравления с Новым годом 2023: в стихах и в прозе

Символ наступающего 2023 года – Черный Водяной Кролик (Кот) – милый и дружелюбный зверь, сулящий спокойствие и стабильность. В чём встречать Новый год под покровительством этого животного, мы вам уже рассказывали. Теперь предлагаем вам поздравления с Новым 2023 годом.
Короткие поздравления с Новым годом
Поздравляю Вас с Новым годом! Очень надеюсь, что он станет счастливым для Вас, непременно принесёт много светлых и радостных событий! Пусть каждый день станет изобилием добра и чудес!
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Кружат снежинки в Новый год,
И все мечты сбываются,
Пусть в жизни то произойдёт,
О чём давно мечтается!
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Пусть в новом году премии сыплются как подарки из мешка Деда Мороза, а неприятности убегают быстрее, чем их заметят!
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Пусть хорошее случается,
Пусть приходят чудеса,
И мечты все исполняются.
С Новым годом всех! Ура!
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С годом Кролика! Желаю столько же мягкости и спокойствия, как у этого пушистого зверька.
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Снежинки падают беззвучно,
А сердце чуда очень ждёт.
Пусть будет добрым, самым лучшим
Пришедший нынче Новый год!
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Пусть в Новом году в ваш дом приходят лишь добрые вести, а семью ждет мир, изобилие и любовь.
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Пусть будет новый год чудесным,
Удачным, легким, интересным.
Чтоб все желания исполнил
И счастьем жизнь щедро наполнил!
Поздравление с Новым годом в прозе
Новый год — волшебный, чудесный праздник, обещающий всем нам с детства перемены, чудеса и, конечно, исполнения заветных желаний. От души поздравляю вас! Пусть Новый год оправдает все ожидания, исполнит все мечты и грезы. С Новым годом, с новым счастьем!
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Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы будущий год принес нам столько радостей, сколько дней в году, и чтобы каждый день дарил нам улыбку и частичку добра. Пусть всё, что мы планировали, обязательно сбудется: всё то, что хотели начать, — начнется, а что хотели закончить — закончится. Пусть в следующем году мы все станем счастливее, добрее и внимательнее к окружающим нас людям, а мир откроет нам новые двери!
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Пусть Новый год станет для нас успешным и богатым хорошими событиями и знакомствами, желаниями и возможностями. Желаю, чтобы мы могли разделить радостные моменты с близкими людьми. Желаю здоровья, мира, удачи и благополучия. Пусть Новый год принесет радость, счастье и перемены в лучшую сторону!
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Каждый из нас ожидает от Нового Года только лучшего, ведь он обязательно должен быть удачнее и радостней предыдущего. Желаю, чтобы так и случилось! Пусть вас ждут в новом году яркие впечатления, приятные встречи, искренние улыбки.
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От души желаю тебе сказочного Нового Года! Пусть праздник будет ярким, веселым, запоминающимся. Пусть рядом будут любимые, дорогие сердцу люди, пусть счастье и удача в 2023 году станут твоими верными спутниками, на душе всегда живет радость, а сердце греет любовь!
Прикольные поздравления с Новым годом
Дед Мороз на этот раз
В санках пережал на "газ" –
GPS, видать, сломался –
И проехал мимо нас!
Но и мы ж не малыши,
В этом деле хороши:
Безо всяких вас Морозов
Поздравляем от души!
***
Желаю вам на Новый год
С икоркой кушать бутерброд
На завтрак, ужин и обед,
Чтоб жизнь не доставляла бед.
И было миллион друзей,
Помочь готовых поскорей.
***
Пускай в наступающем Новом году Мороз и Снегурка прогонят беду!
Пускай Дед Мороз тебе денег пришлет,
Не пару купюр, а огромный мешок.
Желаю побольше тебе отдыхать,
Кончай ты с утра и до ночи пахать!
***
Забудь про оливье-салаты,
Про швабры, мётлы, пылесос.
На Новый год, поверь не надо,
Решать хозяйственный вопрос.
***
Лишь только часики пробьют,
Разлей шампанское, и тут
Не тормози и не зевай –
Желаний сотню загадай!
Пусть будет все и так и сяк,
Твои мечтанья не пустяк.
Тебе желаю одного –
Побольше денег для всего.
Желаю радостей, веселья,
Отметить праздник лучше всех,
Но без проблем и без похмелья,
Без шума, пыли, без помех!
Поздравление с Новым годом в стихах
Время чудес приближается к городу.
Снежный декабрь застыл в ожидании.
Сказочный дед улыбается в бороду
Тройкам оленей диктуя задания:
"Вы довезите до всех, что заказано:
Деньги, любовь, море счастья и радости,
Тонны открыток с душевными фразами.
Детям – игрушки, мультфильмы и сладости"
Пусть в каждом доме найдется под елкою
То от чего сердце дрогнет мечтательно…
Небо искрится снежинками колкими –
Счастье нам год принесет обязательно!
Автор: Катерина Ивашкова
***
Давайте этот Новый год
Проведем без бед, забот,
Всю оплатим ипотеку,
Улыбнемся человеку,
Кризис оттолкнем все дружно,
Нам лишь счастье только нужно.
Все работу вмиг найдем
И построим новый дом,
И детей все нарожаем,
Про вино мы забываем,
Мы не будем пить, курить
И в здоровье будем жить!
Так давайте ж в Новый год
Быть успешными, народ!
***
С Новым годом поздравляем,
И сегодня Вам желаем,
Чтобы в нынешнем году
Слезы были не в ходу.
Чтоб знакомые ценили
И домашние любили,
Чаще премии вручали,
Чтоб болезни не напали.
В этом суть. А живы будем,
Остальное все добудем
По знакомству иль по блату,
За спасибо, за зарплату.
Не печальтесь, выше нос
Ну так выпьем, чтоб сбылось!
***
Кролик пушистый волшебною лапкою
Весело машет, к вам в гости идёт.
Жизнь пускай будет волшебной и сказочной,
Только хорошее вам принесет:
Здоровья крепкого, верных друзей,
Дохода отменного, солнечных дней,
Веселья и радости, море добра,
Пусть вам везёт во всём на ура,
Все, что задумали, тут же сбывается –
Кролик волшебный для вас постарается!
***
С Новым годом! Счастья вам
Искренне желаю!
И не доверять словам,
Факты проверяя!
Чтоб желанные мечты
В цели превращались!
Радости и красоты!
Всё чтоб получалось!
Фото: pxhere.com
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