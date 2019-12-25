Поздравления с Новым годом 2023: в стихах и в прозе

Уже совсем скоро наступит любимый многими праздник – Новый год.

Символ наступающего 2023 года – Черный Водяной Кролик (Кот) – милый и дружелюбный зверь, сулящий спокойствие и стабильность. В чём встречать Новый год под покровительством этого животного, мы вам уже рассказывали. Теперь предлагаем вам поздравления с Новым 2023 годом.

Короткие поздравления с Новым годом

Поздравляю Вас с Новым годом! Очень надеюсь, что он станет счастливым для Вас, непременно принесёт много светлых и радостных событий! Пусть каждый день станет изобилием добра и чудес!

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Кружат снежинки в Новый год,

И все мечты сбываются,

Пусть в жизни то произойдёт,

О чём давно мечтается!

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Пусть в новом году премии сыплются как подарки из мешка Деда Мороза, а неприятности убегают быстрее, чем их заметят!

***

Пусть хорошее случается,

Пусть приходят чудеса,

И мечты все исполняются.

С Новым годом всех! Ура!

***

С годом Кролика! Желаю столько же мягкости и спокойствия, как у этого пушистого зверька.

***

Снежинки падают беззвучно,

А сердце чуда очень ждёт.

Пусть будет добрым, самым лучшим

Пришедший нынче Новый год!

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Пусть в Новом году в ваш дом приходят лишь добрые вести, а семью ждет мир, изобилие и любовь.

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Пусть будет новый год чудесным,

Удачным, легким, интересным.

Чтоб все желания исполнил

И счастьем жизнь щедро наполнил!

Поздравление с Новым годом в прозе

Новый год — волшебный, чудесный праздник, обещающий всем нам с детства перемены, чудеса и, конечно, исполнения заветных желаний. От души поздравляю вас! Пусть Новый год оправдает все ожидания, исполнит все мечты и грезы. С Новым годом, с новым счастьем!

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Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы будущий год принес нам столько радостей, сколько дней в году, и чтобы каждый день дарил нам улыбку и частичку добра. Пусть всё, что мы планировали, обязательно сбудется: всё то, что хотели начать, — начнется, а что хотели закончить — закончится. Пусть в следующем году мы все станем счастливее, добрее и внимательнее к окружающим нас людям, а мир откроет нам новые двери!

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Пусть Новый год станет для нас успешным и богатым хорошими событиями и знакомствами, желаниями и возможностями. Желаю, чтобы мы могли разделить радостные моменты с близкими людьми. Желаю здоровья, мира, удачи и благополучия. Пусть Новый год принесет радость, счастье и перемены в лучшую сторону!

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Каждый из нас ожидает от Нового Года только лучшего, ведь он обязательно должен быть удачнее и радостней предыдущего. Желаю, чтобы так и случилось! Пусть вас ждут в новом году яркие впечатления, приятные встречи, искренние улыбки.

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От души желаю тебе сказочного Нового Года! Пусть праздник будет ярким, веселым, запоминающимся. Пусть рядом будут любимые, дорогие сердцу люди, пусть счастье и удача в 2023 году станут твоими верными спутниками, на душе всегда живет радость, а сердце греет любовь!

Прикольные поздравления с Новым годом

Дед Мороз на этот раз

В санках пережал на "газ" –

GPS, видать, сломался –

И проехал мимо нас!

Но и мы ж не малыши,

В этом деле хороши:

Безо всяких вас Морозов

Поздравляем от души!

***

Желаю вам на Новый год

С икоркой кушать бутерброд

На завтрак, ужин и обед,

Чтоб жизнь не доставляла бед.

И было миллион друзей,

Помочь готовых поскорей.

***

Пускай в наступающем Новом году Мороз и Снегурка прогонят беду!

Пускай Дед Мороз тебе денег пришлет,

Не пару купюр, а огромный мешок.

Желаю побольше тебе отдыхать,

Кончай ты с утра и до ночи пахать!

***

Забудь про оливье-салаты,

Про швабры, мётлы, пылесос.

На Новый год, поверь не надо,

Решать хозяйственный вопрос.

***

Лишь только часики пробьют,

Разлей шампанское, и тут

Не тормози и не зевай –

Желаний сотню загадай!

Пусть будет все и так и сяк,

Твои мечтанья не пустяк.

Тебе желаю одного –

Побольше денег для всего.

Желаю радостей, веселья,

Отметить праздник лучше всех,

Но без проблем и без похмелья,

Без шума, пыли, без помех!

Поздравление с Новым годом в стихах

Время чудес приближается к городу.

Снежный декабрь застыл в ожидании.

Сказочный дед улыбается в бороду

Тройкам оленей диктуя задания:



"Вы довезите до всех, что заказано:

Деньги, любовь, море счастья и радости,

Тонны открыток с душевными фразами.

Детям – игрушки, мультфильмы и сладости"



Пусть в каждом доме найдется под елкою

То от чего сердце дрогнет мечтательно…

Небо искрится снежинками колкими –

Счастье нам год принесет обязательно!

Автор: Катерина Ивашкова

***

Давайте этот Новый год

Проведем без бед, забот,

Всю оплатим ипотеку,

Улыбнемся человеку,

Кризис оттолкнем все дружно,

Нам лишь счастье только нужно.

Все работу вмиг найдем

И построим новый дом,

И детей все нарожаем,

Про вино мы забываем,

Мы не будем пить, курить

И в здоровье будем жить!

Так давайте ж в Новый год

Быть успешными, народ!

***

С Новым годом поздравляем,

И сегодня Вам желаем,

Чтобы в нынешнем году

Слезы были не в ходу.

Чтоб знакомые ценили

И домашние любили,

Чаще премии вручали,

Чтоб болезни не напали.

В этом суть. А живы будем,

Остальное все добудем

По знакомству иль по блату,

За спасибо, за зарплату.

Не печальтесь, выше нос

Ну так выпьем, чтоб сбылось!

***

Кролик пушистый волшебною лапкою

Весело машет, к вам в гости идёт.

Жизнь пускай будет волшебной и сказочной,

Только хорошее вам принесет:

Здоровья крепкого, верных друзей,

Дохода отменного, солнечных дней,

Веселья и радости, море добра,

Пусть вам везёт во всём на ура,

Все, что задумали, тут же сбывается –

Кролик волшебный для вас постарается!

***

С Новым годом! Счастья вам

Искренне желаю!

И не доверять словам,

Факты проверяя!

Чтоб желанные мечты

В цели превращались!

Радости и красоты!

Всё чтоб получалось!

Фото: pxhere.com