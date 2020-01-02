Поздравления с Новым годом 2020: в стихах и в прозе

Новый 2020 – год Белой Металлической Крысы по восточному гороскопу. Целеустремленная, мудрая, трудолюбивая и хитрая Крыса начинает новый 12-летний цикл китайского календаря. Под ее покровительством находятся следующие годы: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008. Крыса – спокойное и довольно уравновешенное животное и любит людей с высокой трудоспособностью. Поэтому новый год будет благополучным для тех, кто умеет и хочет работать.
Поздравление С новым годом 2020
Поздравляю с Новым годом! И хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное. Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие. Желаю достигать новых вершин и самореализовываться. А еще пожелать хочу побольше радостных моментов, которые перейдут в приятные воспоминания, и встреч с преданными друзьями и любимыми домочадцами.
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В приближающемся году хочется вам пожелать финансовой стабильности, семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Чтобы все ваши задумки были реализованы беспрепятственно и удача сопутствовала вам ежеминутно. Чтобы Новый год принес вам огромный заряд бодрости, железное здоровье, душевный покой и оптимизм. Всего вам доброго и хорошего в Новом году!
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Поздравляю с Новым годом! Желаю чудесного настроения, сказочного богатства и неземного счастья. Пусть все загаданные желания непременно сбываются! Улыбок, веселья и побольше радости в Новом году!
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С Новым годом! Пусть этот год принесет нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!
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Раз в году каждый из нас возвращается в детство и начинает верить в новогоднее волшебство. Пусть в Новом году ваш дом посетит настоящее чудо, пусть все желания и мечты сбываются, а дом никогда не покидает семейный уют и гармония. Любите и цените друг друга! С Новым годом!
Поздравление с Новым годом 2020 в стихах
Пускай веселый Новый год
К Вам с уймой радостей придет,
И пусть с собой он принесет
Друзей, здоровье, жизни взлет.
Пускай работа будет страстью,
Семья же — отдыхом души,
И пусть исчезнут все ненастья
И все крутые виражи.
***
Пусть этот славный Новый год
Подарит счастье и удачу,
Здоровья много принесет
И денег океан в придачу!
Пусть все исполнятся мечты,
Улыбка пусть сияет ярко!
Желаю мира, доброты
И замечательных подарков!
***
В доме пахнет хвоей,
Гирлянды радуют глаз.
Пусть в этот сказочный час
Чудо свершится для вас.
Пусть в этом Новом году
Радость придет и успех,
Пусть непрерывно весь год
В доме звучит заливистый смех.
***
Пусть небо в звездах новогодних
Сияет счастьем и добром,
Пусть приходящий год сегодня
Осыплет вас, как серебром,
Здоровьем, счастьем и везеньем,
Чтоб радость, как огонь, зажглась,
И вы в прекрасном настроенье
Произнесли: "Жизнь удалась!"
***
Пускай сияет Новый год
Бенгальским огоньком забот,
Весёлой кутерьмой затей,
Пусть будет множество гостей,
Источник радостных сюрпризов,
Чтоб все исполнились капризы,
Глаза, как огоньки на ёлке,
Светились счастьем долго-долго,
И было множество минут
Прекрасных, как ночной салют!
Прикольные поздравления с Новым годом 2020
С Новым Годом поздравляю,
И от всей души желаю,
Чтоб на Вашей елке,
Вместо праздничных зверьков,
Красовалось с полдесятка
Пол-литровых пузырьков.
Чтобы дед Мороз от счастья,
Щуря пьяный глаз,
Самым вкусным, самым сладким
Угощал шампанским Вас!
***
Если в ночь на Новый год,
Странный гость к тебе придет-
Кто-то с белой бородой,
В красной шапке меховой,
С длинным посохом в руке
И с подарками в мешке,
С громким смехом,
С добрым взглядом…
Значит больше пить не надо!
***
Дед Мороз спешит уже
К холодцу с селедкой.
Он немножко подшофе
И с какой-то теткой.
Петуха несет в руках,
Песни распевает
И подарки из мешка
Щедро рассыпает.
Пусть он даст вам кошелек,
Где не убывают
Евро, баксы и рубли,
Только прирастают.
Золотую рыбу даст,
Чтоб всё исполняла,
И здоровья про запас,
Не было чтоб мало.
А еще накал страстей,
Радостей бесспорных,
Нежной искренней любви
И ночей бессонных!
***
В красной шубе, с красной рожей,
Дед фигачит по морозу.
В шапке, с палкой и мешком
И с бухим снеговиком.
Рядом кролик в сапогах и
Снегурка на рогах.
Если встретишь этот сброд,
Значит скоро Новый Год!
Поздравления с Новым годом 2020 короткие
Пусть будет щедрым Новый год,
Пусть он на счастье не скупится,
Пусть зажигает звезды в срок,
Желаю всем желаньям сбыться!
***
Незаметным тихим шагом
Старый год ушел от нас
С Новым годом, С новым счастьем
Я спешу поздравить вас!
***
Пусть в этот добрый Новый год
К вам счастье в дом заглянет.
А с ним удача к вам придет
И уходить не станет!
***
Новый Год безумно мчится
Во все наши города!
Пожелаем вам напиться,
Но не спиться никогда!
***
Под куранты не зевайте,
Не устаньте наливать,
И желанья загадайте,
Вдруг исполнится, как знать!
Владислав Лисовец дал советы по выбору наряда на Новый год/
Фото: pixabay
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