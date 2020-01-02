Поздравления с Новым годом 2020: в стихах и в прозе

Уже совсем скоро наступит любимый многими праздник – Новый год. Год пройдёт под знаком Крысы.

Новый 2020 – год Белой Металлической Крысы по восточному гороскопу. Целеустремленная, мудрая, трудолюбивая и хитрая Крыса начинает новый 12-летний цикл китайского календаря. Под ее покровительством находятся следующие годы: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008. Крыса – спокойное и довольно уравновешенное животное и любит людей с высокой трудоспособностью. Поэтому новый год будет благополучным для тех, кто умеет и хочет работать.

Поздравление С новым годом 2020

Поздравляю с Новым годом! И хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное. Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие. Желаю достигать новых вершин и самореализовываться. А еще пожелать хочу побольше радостных моментов, которые перейдут в приятные воспоминания, и встреч с преданными друзьями и любимыми домочадцами.

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В приближающемся году хочется вам пожелать финансовой стабильности, семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Чтобы все ваши задумки были реализованы беспрепятственно и удача сопутствовала вам ежеминутно. Чтобы Новый год принес вам огромный заряд бодрости, железное здоровье, душевный покой и оптимизм. Всего вам доброго и хорошего в Новом году!

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Поздравляю с Новым годом! Желаю чудесного настроения, сказочного богатства и неземного счастья. Пусть все загаданные желания непременно сбываются! Улыбок, веселья и побольше радости в Новом году!

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С Новым годом! Пусть этот год принесет нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!

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Раз в году каждый из нас возвращается в детство и начинает верить в новогоднее волшебство. Пусть в Новом году ваш дом посетит настоящее чудо, пусть все желания и мечты сбываются, а дом никогда не покидает семейный уют и гармония. Любите и цените друг друга! С Новым годом!

Поздравление с Новым годом 2020 в стихах

Пускай веселый Новый год

К Вам с уймой радостей придет,

И пусть с собой он принесет

Друзей, здоровье, жизни взлет.

Пускай работа будет страстью,

Семья же — отдыхом души,

И пусть исчезнут все ненастья

И все крутые виражи.

***

Пусть этот славный Новый год

Подарит счастье и удачу,

Здоровья много принесет

И денег океан в придачу!



Пусть все исполнятся мечты,

Улыбка пусть сияет ярко!

Желаю мира, доброты

И замечательных подарков!

***

В доме пахнет хвоей,

Гирлянды радуют глаз.

Пусть в этот сказочный час

Чудо свершится для вас.

Пусть в этом Новом году

Радость придет и успех,

Пусть непрерывно весь год

В доме звучит заливистый смех.

***

Пусть небо в звездах новогодних

Сияет счастьем и добром,

Пусть приходящий год сегодня

Осыплет вас, как серебром,

Здоровьем, счастьем и везеньем,

Чтоб радость, как огонь, зажглась,

И вы в прекрасном настроенье

Произнесли: "Жизнь удалась!"

***

Пускай сияет Новый год

Бенгальским огоньком забот,

Весёлой кутерьмой затей,

Пусть будет множество гостей,

Источник радостных сюрпризов,

Чтоб все исполнились капризы,

Глаза, как огоньки на ёлке,

Светились счастьем долго-долго,

И было множество минут

Прекрасных, как ночной салют!

Прикольные поздравления с Новым годом 2020

С Новым Годом поздравляю,

И от всей души желаю,

Чтоб на Вашей елке,

Вместо праздничных зверьков,

Красовалось с полдесятка

Пол-литровых пузырьков.

Чтобы дед Мороз от счастья,

Щуря пьяный глаз,

Самым вкусным, самым сладким

Угощал шампанским Вас!

***

Если в ночь на Новый год,

Странный гость к тебе придет-

Кто-то с белой бородой,

В красной шапке меховой,

С длинным посохом в руке

И с подарками в мешке,

С громким смехом,

С добрым взглядом…

Значит больше пить не надо!

***

Дед Мороз спешит уже

К холодцу с селедкой.

Он немножко подшофе

И с какой-то теткой.

Петуха несет в руках,

Песни распевает

И подарки из мешка

Щедро рассыпает.

Пусть он даст вам кошелек,

Где не убывают

Евро, баксы и рубли,

Только прирастают.

Золотую рыбу даст,

Чтоб всё исполняла,

И здоровья про запас,

Не было чтоб мало.

А еще накал страстей,

Радостей бесспорных,

Нежной искренней любви

И ночей бессонных!

***

В красной шубе, с красной рожей,

Дед фигачит по морозу.

В шапке, с палкой и мешком

И с бухим снеговиком.

Рядом кролик в сапогах и

Снегурка на рогах.

Если встретишь этот сброд,

Значит скоро Новый Год!

Поздравления с Новым годом 2020 короткие

Пусть будет щедрым Новый год,

Пусть он на счастье не скупится,

Пусть зажигает звезды в срок,

Желаю всем желаньям сбыться!

***

Незаметным тихим шагом

Старый год ушел от нас

С Новым годом, С новым счастьем

Я спешу поздравить вас!

***

Пусть в этот добрый Новый год

К вам счастье в дом заглянет.

А с ним удача к вам придет

И уходить не станет!

***

Новый Год безумно мчится

Во все наши города!

Пожелаем вам напиться,

Но не спиться никогда!

***

Под куранты не зевайте,

Не устаньте наливать,

И желанья загадайте,

Вдруг исполнится, как знать!

Владислав Лисовец дал советы по выбору наряда на Новый год/

Фото: pixabay