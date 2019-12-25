Главы Выборгского района поздравили сотрудников и ветеранов МЧС с Днём спасателя

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава администрации МО "Выборгский район" Валерий Савинов поздравили сотрудников и ветеранов МЧС Выборгского района с профессиональным праздником – Днем спасателя Российской Федерации.

Ваша профессия – одна из самых мужественных и благородных. Она требует высокого профессионализма, мастерства и умения найти правильное решение в экстремальных ситуациях. От вашей четкой и слаженной работы зависят жизни попавших в беду людей. Благодарим вас за героизм и верность долгу! Ваш самоотверженный труд и решительность – залог спокойствия жителей Выборгского района.

Дмитрий Никулин и Валерий Савинов