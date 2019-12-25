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Главы Выборгского района поздравили сотрудников и ветеранов МЧС с Днём спасателя
Вчера, 15:03
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Главы Выборгского района поздравили сотрудников и ветеранов МЧС с Днём спасателя

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Он отмечается 27 декабря.

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава администрации МО "Выборгский район" Валерий Савинов поздравили сотрудников и ветеранов МЧС Выборгского района с профессиональным праздником – Днем спасателя Российской Федерации.

Ваша профессия – одна из самых мужественных и благородных. Она требует высокого профессионализма, мастерства и умения найти правильное решение в экстремальных ситуациях. От вашей четкой и слаженной работы зависят жизни попавших в беду людей. Благодарим вас за героизм и верность долгу! Ваш самоотверженный труд и решительность – залог спокойствия жителей Выборгского района.

Дмитрий Никулин и Валерий Савинов

Главы Выборгского района пожелали спасателям крепкого здоровья, благополучия, добра.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район"

Теги: валерий савинов, дмитрий никулин, мчс
Категории: Лента новостей, Выборг,

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