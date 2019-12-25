В Угольной гавани появится искусственный участок для нужд Большого порта

В Петербурге одобрили создание нового намыва площадью 6 гектаров.

В Угольной гавани на юго-западе Петербурга появится новая намывная территория площадью 6 гектаров. Постановление о ее создании депутаты Законодательного собрания приняли 28 октября. Искусственный участок разместят в акватории Большого порта рядом с тремя причалами, в границах муниципального образования "Автово".

Землю планируют использовать для портовой инфраструктуры. На участке хотят разместить базу навигационного оборудования, а также площадки для очистки судовых отходов и стоков.

Инициатором проекта выступил "Росморпорт". Комитет имущественных отношений Петербурга уже согласовал проект разрешения на создание территории.

В середине октября, когда инициативу обсуждали в ЗакСе, депутаты поднимали вопросы экологической безопасности, возможных атак беспилотников на порт и влияния проекта на городские дороги. Представители "Росморпорта" заявили, что во время работ предусмотрят меры для защиты акватории от загрязнения. Также они заверили, что грузовые автомобили не будут передвигаться по дорогам внутри жилых кварталов.

При этом не все депутаты поддержали инициативу. Михаил Амосов от партии "Зеленые" обратил внимание, что, судя по спутниковым снимкам, работы на участке уже ведутся, хотя разрешение еще не было согласовано. Он также выразил опасения по поводу возможного несоответствия проекта Генеральному плану Петербурга и градостроительным нормам.

Представитель "Росморпорта" ответила, что работы проводятся с разрешения федеральных органов.

Ранее на площади Темирканова обследовали участок для выхода со станции "Театральная".

Фото: pxhere